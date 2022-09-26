Новый кинотеатральный бренд в России

26.09.2022 01:00

MMS Cinema начала импортировать в Россию компоненты, выпускаемые компанией из КНР Guangzhou Tone Winner Audio. Это крупный OEM и ODM-производитель, с 1992 года выпускающий аудиопродукцию для известных международных брендов, а также устройства, реализуемые под собственной торговой маркой Tone Winner, в первую очередь кинотеатральные: усилители, ресиверы, процессоры.

Модельный ряд устройств, выпускаемых Guangzhou Tone Winner Audio, огромен. Это и стереосистемы, и многоканальные компоненты, и акустика, в том числе портативные Bluetooth-колонки, и комплекты домашних кинотеатров «в одной коробке», и саундбары, и многое другое. Всё это – весьма высокого класса, с поддержкой самых современных технологий. Компания первой из китайских производителей получила технические сертификаты Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS Master, Pro Logic, Dolby Digital, DTS:X и др. К слову, лицензия Dolby Atmos Technology появилась у Tone Winner в декабре 2014 года, когда формат ещё не получил столь широкого распространения, как в наши дни. Есть у Tone Winner и лицензии/сертификаты, необходимые для производства аудиотехники с поддержкой Apple MFI, HDMI 2.0, HDCP 2.2 и т.д. Вся продукция проходит испытания и тесты и соответствует международным стандартам.

Перечислим лишь несколько наиболее популярных моделей, выпускаемых под брендом Tone Winner. Это семиканальный AV-ресивер HD-3100 с поддержкой 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS:X, выходной мощностью 7 х 150 Вт (8 Ом), шестью входами HDMI и встроенным Bluetooth-адаптером. Устройство с ещё более впечатляющими характеристиками – 11-канальный ресивер AT-2000, также с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, на базе которого можно создавать системы 7.2.4. Мощность аппарата: 11 х 160 Вт / 8 Ом. Процессор AT-300 – 16-канальная основа для построения систем до 13.3, 9.3.4 или 7.3.6. У него есть поддержка 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X, балансные выходы, мощный DSP, расширенные возможности настройки. Все AV-ресиверы и процессоры могут управляться через фирменное мобильное приложение.

Компания MMS Cinema, официальный дистрибьютор в России продукции Tone Winner, предлагает всем желающим ознакомиться с ассортиментом нового бренда на русскоязычном сайте.



