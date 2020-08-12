Новый класс тихих проекторов NEC

12.08.2020 14:22

На европейском рынке начались продажи бесшумных лазерных проекторов NEC нового поколения PA804UL и PA1004UL. Новинки были анонсированы в феврале в рамках выставки ISE 2020 и предназначены для использования в конференц-залах, учебных классах, лекционных залах и музеях.



Проекторы серии PA-4 не требуют больших вложений в обслуживание. В них не нужно менять фильтры или лампы – благодаря технологии LCD-дисплеев без фильтров. Срок службы источника света – до 20 тысяч часов. Полностью герметичный корпус защищает устройства от пыли и внешних загрязнений. Запатентованный инновационный дизайн встроенной вентиляционной системы позволил значительно снизить уровень шума, возникающего при работе проекторов.



Новинки характеризуются великолепной цветопередачей, высокой яркостью (8200 и 10000 люмен соответственно) и контрастностью (3000000:1), имеют разрешение 1920x1200. Проецируемое изображение остаётся ярким и чётким даже в хорошо освещённых пространствах. Проекторы можно устанавливать под любым углом наклона и в вертикальном положении. Предусмотрены режим «картинка-в-картинке», фрагментация изображения, поддержка режима 3D; имеется камера c функциями сглаживания/наложения изображения 4K. Механические объективы PA совместимы с проекторами новых моделей, поэтому для существующих клиентов NEC переход на новую линейку продуктов окажется особенно простым.