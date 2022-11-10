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Новый кодек MQA для беспроводных устройств


10.11.2022 10:40

 

 

Специалисты компании MQA Ltd разработали новый беспроводной кодек высокого разрешения. Он улучшает качество аудиофайлов PCM и MQA при их потоковой передаче на беспроводные и Bluetooth-устройства. Кодек уже получил сертификацию Аудио сообщества Японии (JAS).

 

Техническое название кодека – SCL6, но для публичного пользования ему дали другое: MQair. Его «способности»: поддержка аудио форматов PCM и MQA с частотой дискретизации до 384 кГц при передаче по Bluetooth, а также при сверхширокополосном (UWB) и Wi-Fi подключении. Обещаны также низкие значения задержки и высокая эффективность, что должно привести к увеличению продолжительности работы в автономном режиме совместимых беспроводных устройств (наушников, смартфонов, цифровых аудиоплееров и Bluetooth- или беспроводных динамиков).

 

У нового кодека есть уникальное свойство: скорость закодированных данных является масштабируемой. Предназначение MQair: переходить от hi-res битрейтов 20 Мбит/с к низкокачественным (ниже 200 кбит/с) плавно, с очень небольшим шагом. Это означает, что изменения скорости потоковой передачи данных не окажут сколь-нибудь заметного влияния на качество звука. По крайней мере, так утверждает MQA.

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