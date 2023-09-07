ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новый, мощный, непревзойдённый: Lyngdorf Audio MXA-8400


07.09.2023 22:44

 

 

MXA-8400 – восьмиканальный усилитель мощности (400 Вт / канал) с технологией Purifi и источником питания PowerPerfect. Новинку разработали инженеры компании Lyngdorf Audio; до конца недели её можно увидеть на выставке CEDIA 2023. В продажу усилитель поступит в ноябре.

 

MXA-8400 – самый мощный на сегодня усилитель в ассортименте Lyngdorf Audio. Благодаря технологии Purifi EIGENTAKT общий уровень гармонических искажений (THD) усилителя крайне низок на любой частоте и при любом уровне мощности; интермодуляционные искажения (IMD) также очень малы. Результат – чёткие и очень стабильные звуковые образы и совершенно нейтральное звучание, практически без призвуков и низкочастотных шумов. Используемый источник питания – новый высокоэффективный Lyngdorf Audio PowerPerfect, с технологией балансировки каналов, встроенной фильтрацией и несколькими уровнями защиты. Благодаря сочетанию Purifi EIGENTAKT и PowerPerfect производительность MXA-8400 сохраняется на всех уровнях громкости и во всём диапазоне звуковых частот. Он невосприимчив к внеполосному шуму входного сигнала; восемь каналов можно подключать в мост попарно, что даёт выходную мощность до 4 x 800 Вт и позволяет усилителю справляться даже с особенно требовательными акустическими системами.

 

Усилитель MXA-8400 рекомендуется использовать вместе с мультиканальными процессорами Lyngdorf MP-40 2.1 и MP-60 2.1, которые могут декодировать до 16 выходных каналов в системах домашних кинотеатров Dolby Atmos и DTS:X (вследствие недавней модернизации у процессоров теперь есть поддержка HDMI 2.1 и Tidal Connect). Каждый усилитель, прежде чем покинуть производственный комплекс, тестируется в течение 24 часов, с непрерывной нагрузкой на все каналы.

Связанные новости:
 Моноблоки Telos 8800: 30 млн. руб. за киловатт - 18.08.2023 14:36
 Кто не спрятался, тот не Lyngdorf Audio CS-2 - 13.02.2023 10:12
 Новинки Lyngdorf Audio - 02.02.2023 12:01
 Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8 - 19.05.2022 10:06
 Яхта, парус… и Steinway Lyngdorf - 17.05.2022 12:25
 Lyngdorf Audio: первая «встройка» в истории бренда  - 13.12.2021 10:12
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007