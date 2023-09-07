Новый, мощный, непревзойдённый: Lyngdorf Audio MXA-8400

07.09.2023 22:44

MXA-8400 – восьмиканальный усилитель мощности (400 Вт / канал) с технологией Purifi и источником питания PowerPerfect. Новинку разработали инженеры компании Lyngdorf Audio; до конца недели её можно увидеть на выставке CEDIA 2023. В продажу усилитель поступит в ноябре.



MXA-8400 – самый мощный на сегодня усилитель в ассортименте Lyngdorf Audio. Благодаря технологии Purifi EIGENTAKT общий уровень гармонических искажений (THD) усилителя крайне низок на любой частоте и при любом уровне мощности; интермодуляционные искажения (IMD) также очень малы. Результат – чёткие и очень стабильные звуковые образы и совершенно нейтральное звучание, практически без призвуков и низкочастотных шумов. Используемый источник питания – новый высокоэффективный Lyngdorf Audio PowerPerfect, с технологией балансировки каналов, встроенной фильтрацией и несколькими уровнями защиты. Благодаря сочетанию Purifi EIGENTAKT и PowerPerfect производительность MXA-8400 сохраняется на всех уровнях громкости и во всём диапазоне звуковых частот. Он невосприимчив к внеполосному шуму входного сигнала; восемь каналов можно подключать в мост попарно, что даёт выходную мощность до 4 x 800 Вт и позволяет усилителю справляться даже с особенно требовательными акустическими системами.



Усилитель MXA-8400 рекомендуется использовать вместе с мультиканальными процессорами Lyngdorf MP-40 2.1 и MP-60 2.1, которые могут декодировать до 16 выходных каналов в системах домашних кинотеатров Dolby Atmos и DTS:X (вследствие недавней модернизации у процессоров теперь есть поддержка HDMI 2.1 и Tidal Connect). Каждый усилитель, прежде чем покинуть производственный комплекс, тестируется в течение 24 часов, с непрерывной нагрузкой на все каналы.



