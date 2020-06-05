Новый обучающий сайт CEDIA

05.06.2020 12:07

Новый веб-сайт и платформа для онлайн-обучения CEDIA Academy разработаны в рамках кампании CEDIASTRONG, направленной на расширение возможностей участников Ассоциации в условиях пандемии COVID-19.



На сегодня доступно более 100 часов обучения; к концу года количество курсов увеличится. Отрасли требуются хорошо подготовленные специалисты, особенно в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, где рынок заказных электронных инсталляций (custom installations) развивался с отставанием от Северной Америки. При разработке программ обучения особое внимание было уделено подготовке тех, кто только начинает свою профессиональную деятельность; кроме того, создатели CEDIA Academy придают большое значение вопросам кибербезопасности. Активно разрабатываются вспомогательные курсы: управление денежными потоками, воспитание и удержания особо перспективных кадров, и т.д.



Сайт cedia.net предусматривает индивидуальный подход к каждому пользователю, будь то строитель, дизайнер, домовладелец или системный интегратор. Он объединяет информацию, которая ранее содержалась на пяти отдельных веб-ресурсах Ассоциации. Разработчики значительно улучшили навигацию, расширили возможности членов CEDIA представлять свои проекты потенциальным заказчикам и усовершенствовали систему обмена сообщениями. Изменения коснулись и программного продукта The CEDIA Designer (TCD), с помощью которого можно быстро создать проект домашнего кинозала.