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Новый патент Apple: решение a la WiSA?


03.03.2020 07:00

 

 

В числе недавних патентов корпорации Apple есть документ, озаглавленный «Беспроводной и проводной динамик-хаб для системы домашнего кинотеатра». На рисунках, входящих в пакет приложенных документов, изображена система окружающего звучания 7.1 с прямой связью между сабвуфером и центральным динамиком.

 

В описании говорится: «Метод и система для передачи аудио-, видео- и / или управляющих сигналов в системе развлечений для дома. Рядом с динамиком располагается беспроводной передатчик. Громкоговоритель центрального канала передает аудиосигнал на удаленный громкоговоритель, например, сабвуфер». В свою очередь, surround-громкоговорители получают сигналы от сабвуфера. В патенте описаны проблемы, возникающие в связи с большим количеством соединительных проводов, особенно в тех случаях, когда необходимо расширить уже имеющуюся аудио систему и увеличить число каналов.

 

Эта информация позволяет предположить, что в Apple разрабатывается решение, альтернативное технологии WiSA, адаптируемое к числу аудио каналов в домашнем кинотеатре при их добавлении или удалении.

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