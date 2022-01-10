Новый подход к акустическим измерениям

10.01.2022 10:03

В Италии разработали мощный всенаправленный источник звука нового типа. Globe Source Radiator (GSR) предназначен для акустического анализа помещения и позволяет получить точные данные при проектировании тех пространств, обязательным условием для которых является оптимизированная акустика: классных комнат, офисов, театров, концертных залов и др.

GSR представляет собой прочную компактную – всего 31 см в диаметре – сферическую конструкцию с фазоинвертором. Внутри – двенадцать пятидюймовых преобразователей с относительно небольшими, но мощными неодимовыми магнитами. Мембраны динамиков – особой формы, обеспечивающей идеальную изотропную направленность. Благодаря сферической форме GSR дифракции, отражения и другие аномалии, которые могут снизить точность измерения, при его использовании минимальны. Излучатель рассчитан на пиковую мощность в 1000 Вт; максимальное звуковое давление – более 130,3 дБ, что намного превосходит возможности любого другого аналогичного устройства.

В комплекте с генератором шума и портативным усилителем GSR позволяет проводить акустические измерения в любых помещениях, включая самые большие. Для тех случаев, когда требуются измерения низкочастотных данных, предусмотрен сабвуфер с автономным питанием. Применяя GSR, можно получить сведения о таких важных акустических параметрах, как чёткость, разборчивость, время реверберации, время раннего затухания, импульсная характеристика и интенсивность и пр.