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Новый подход к акустическим измерениям


10.01.2022 10:03

 

 

В Италии разработали мощный всенаправленный источник звука нового типа. Globe Source Radiator (GSR) предназначен для акустического анализа помещения и позволяет получить точные данные при проектировании тех пространств, обязательным условием для которых является оптимизированная акустика: классных комнат, офисов, театров, концертных залов и др.

 

GSR представляет собой прочную компактную – всего 31 см в диаметре – сферическую конструкцию с фазоинвертором. Внутри – двенадцать пятидюймовых преобразователей с относительно небольшими, но мощными неодимовыми магнитами.  Мембраны динамиков – особой формы, обеспечивающей идеальную изотропную направленность. Благодаря сферической форме GSR дифракции, отражения и другие аномалии, которые могут снизить точность измерения, при его использовании минимальны. Излучатель рассчитан на пиковую мощность в 1000 Вт; максимальное звуковое давление – более 130,3 дБ, что намного превосходит возможности любого другого аналогичного устройства.

 

В комплекте с генератором шума и портативным усилителем GSR позволяет проводить акустические измерения в любых помещениях, включая самые большие. Для тех случаев, когда требуются измерения низкочастотных данных, предусмотрен сабвуфер с автономным питанием. Применяя GSR, можно получить сведения о таких важных акустических параметрах, как чёткость, разборчивость, время реверберации, время раннего затухания, импульсная характеристика и интенсивность и пр.

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