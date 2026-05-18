Новый портативный CD-плеер и ЦАП Shanling


18.05.2026 20:26

 

 

Компания Shanling объявила о скором выпуске своей новинки, компактного портативного CD плеера со встроенным предусилителем для наушников, USB-C ЦАП и передатчиком Bluetooth. 

 

В устройстве под названием EC Play используются ЦАП Cirrus Logic CS43198 DAC и два усилительных модуля для наушников SGM8262 (700 мВт / 32 Ом): плеер может работать как с чувствительными внутриканальными мониторами, так и с полноразмерными накладными наушниками. Он имеет стандартный 3,5-миллиметровый и балансный 4,4-мм выходы, а также коаксиальный цифровой выход 3,5 мм SPDIF. У моделей серии EC позаимствовали фирменный магнитный зажим, который «непрерывно регулирует прижимное давление и положение компакт-диска, что повышает стабильность воспроизведения и снижает механическую вибрацию и шум».

 

Сообщается, что EC Play исключительно точно считывает CD-диски и поддерживает воспроизведение без пауз при чтении CD, CD-R и CD-RW. Есть Bluetooth радиомодуль с обратной связью, который позволяет использовать новинку как Bluetooth-передатчик для беспроводных смартфонов или колонок или Bluetooth-приёмник для стриминга через смартфон или планшет; во втором случае поддерживаются кодеки LDAC, AAC и SBC, в первом – только SBC. В качестве USB ЦАП плеер поддерживает воспроизведение файлов PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Запас работы аккумулятора – до 12 часов. Плеер в алюминиевом корпусе весит 418 г и будет выпускаться в трёх цветах.

