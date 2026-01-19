ВХОД НА САЙТ

Новый процессор для видеостен ATEN VW1608


19.01.2026 19:47

 

 

Линейка модульных процессоров для видеостен ATEN «приросла» новинкой. VW1618 – процессор с поддержкой 4K и конфигурируемой размерностью до 16 входов и восьми выходов.

 

Процессор поддерживает разрешение 4K60 4:4:4, декодирует IP-видео H.265 / H.264 (с картой входов VW754); есть поддержка многооконности, компенсация рамок, отсутствие задержек при обработке сигналов и пр. У VW1608 есть четыре слота под входные платы, два – под выходные, а также один слот CPU. Конфигурация – до 16 входов 4K и до восьми выходов 4K (в зависимости от установленных I/O-плат) – может меняться по мере развития объекта. Благодаря встроенному скейлеру и функции multi resolution допустимо подключение дисплеев с разным разрешением и типом (LED / LCD / DLP и т.д.). Технология FrameSync обеспечивает синхронность выходов, снижая риск разрыва кадра (tearing) и рассинхронизации на видеостене. 

 

Процессор VW1608 способен работать круглосуточно: предусмотрены двойные резервированные блоки питания (две PSU-ячейки; опционально hot-swap PSU), горячая замена I/O-плат, горячая замена вентиляторного модуля. Каскадирование возможно по двум сценариям: в режиме Backup, с использованием двух процессоров VW1608 – второй в реальном времени зеркалит настройки и автоматически перехватывает управление при сбое основного, и в режиме Expansion Mode (до трёх VW1608), позволяющий объединять до 24 дисплеев и централизованно управлять ими.

