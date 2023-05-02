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Новый саундбар Loewe: klang bar3 mr


02.05.2023 09:35

 

 

Компактный саундбар klang bar3 mr появился в линейке аудиоустройств, выпускаемых компанией Loewe Technology. Универсальное 3.1-канальное устройство «обеспечивает кинотеатральный звук» и может подключаться к активным колонкам или беспроводным громкоговорителям, становясь частью единой мультирум-системы.

 

Саундбар оснащается семью динамиками, двумя встроенными сабвуферами и встроенным 5.1-канальным AV-ресивером. Благодаря последнему систему можно расширить до конфигурации 5.1, подключив саундбар к любым из беспроводных мультирумных колонок Loewe серии klang mr (они поддерживают фирменную технологию Wireless Digital Audio Link) или активным громкоговорителям других производителей.

 

Саундбар рассчитан на использование с телевизорами с диагональю от 43 дюймов. Мощность устройства – 360 Ватт. Loewe klang bar3 mr поддерживает Dolby Atmos, DTS:X, функцию «мультирум» (через Apple Airplay 2), Chromecast, DTS Play-Fi. Есть три порта HDMI ports, eARC, 4K pass-through и оптический входной разъём Toslink. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 999 Евро.

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