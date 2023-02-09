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Новый сертификат качества экранов Screen Research


09.02.2023 19:38

 

 

Компания Screen Research стала первым производителем проекционных экранов, прошедшим сертификацию Профессионального Видео Альянса (Professional Video Alliance, PVA). Эта ассоциация объединяет ведущих производителей видеопродукции, предназначенной для использования профессиональными инсталляторами, работающими на B2B и B2C рынках.

 

Сертифицированные полотна для проекционных экранов Screen Research серий ClearPix, SolidPix и FusionPix демонстрировались на выставочном стенде производителя, компании Adeo Group, в рамках прошедшей в начале февраля выставки ISE 2023.

 

Сертификат PVA означает, что сертифицированная продукция была тщательно протестирована, полностью соответствует заявленным производителем спецификациями и максимально эффективна при использовании даже в самых сложных условиях. Заказчики, приобретающие видеоустройства и компоненты с логотипом PVA Certified, могут быть уверены, что эти устройства соответствуют строгим стандартам PVA.

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