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Новый сетевой усилитель/контроллер Theory


14.04.2022 14:17

 

 

Американский производитель Theory Audio Design представил новую модель фирменных усилителей/контроллеров. Новое четырёхканальное устройство предназначено для распределенных IP-аудиосистем.

 

Сетевой усилитель/контроллер Theory DLC-250.4 можно использовать в составе инсталляционных систем как для жилых пространств, так и для коммерческих проектов. Усилитель оснащается матричным DSP и управляется по TCP/IP – через проводное подключение или без проводов благодаря наличию встроенной точки доступа Wi-Fi.

 

К Theory DLC-250.4 можно подключить до 16 потолочных или подвесных фирменных громкоговорителей с импедансом по 16 Ом в режиме Lo-Z или до 64 архитектурных (встраиваемых) акустичеких систем в режиме Hi-Z. Выходная мощность усилиителя – 125 Вт на канал (при загрузке всех каналов вне зависимости от импеданса нагрузки). Предусмотрена возможность использования нескольких DLC-250.4 в составе одной системы.

 

Компания-производитель обещает до конца текущего года выпустить версию DLC-250.4d – с поддержкой технологии Dante и совместимостью со стандартом AES67.

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