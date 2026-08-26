Новый шедевр Buchardt Audio

26.08.2026 12:09

«Потрясающие полочники для продвинутых аудиофилов» – так позиционируется новая разработка инженеров Buchardt Audio, полочная акустическая система E50-S. Буква S в названии новинки означает “sensitivity”, чувствительность: производитель обещает, что эти колонки легче «раскачать», чем АС предыдущего поколения.



Когда-то маркетологи бренда назвали фирменные громкоговорители E50 своим шедевром и «пиком возможностей в области звука, дизайна, качества сборки и отделки». Это были самые дорогие пассивные колонки в ассортименте Buchardt Audio – и «самые хайэндные». Надо полагать, теперь датчане выпустили «шедевр v2»… Производитель утверждает, что новинка – не просто апгрейд устройств предыдущего поколения: при создании E-50S применён принципиально иной подход, благодаря чему эти колонки будут востребованы более широкой аудиторией, нежели E-50. По сравнению с E-50, E-50S более массивны, они оснащаются басовиками большего диаметра; усовершенствованы конструкция твитера и кроссовер. Результат – иной звуковой профиль: в целом стало чуть меньше баса, но улучшилось воспроизведение средних частот; последнее, в свою очередь, позволило добиться лучшего воспроизведения вокала и более текстурированного звучания.



Новые колонки Buchardt Audio – двухполосные, с двумя пассивными радиаторами, расположенными на задней панели акустической системы. E-50S больше подходят для небольших помещений, их можно размещать близко к стене. Чувствительность увеличена с 85 дБ до 88 дБ, что устраняет необходимость в использовании мощных усилителей: разработчик обещает, что новинку можно подключить даже к небольшому 15-ваттному ламповому усилителю. Цена: около 4750 долларов США за пару. Отделка – дубовый шпон трёх оттенков: натуральный, дымчатый, тёмный. Buchardt Audio уже принимает заказы на E-50S, поставки начнутся в октябре.