Новый шлюз Wyrestorm: простая интеграция NDI и NetworkHD

04.12.2025 16:33

Wyrestorm NHD-128-NDI-TRX – шлюз для упрощённого управления сложными многокамерными рабочими NDI-процессами. Новинка предназначена для использования в лекционных аудиториях учебных заведений, корпоративных конференц-залах, для прямых трансляций и др.



Шлюз обеспечивает связь между экосистемами NDI и NetworkHD с бесподрывной двусторонней конверсией. В многокамерных инсталляциях он даёт возможность интегрировать до восьми потоков NDI HX (NDI6) камер в систему NetworkHD и одновременно выводит один канал NHD в NDI для использования с платформами Microsoft Teams, OBS и vMix. В результате источники NDI функционируют как виртуальные передатчики NHD.



Благодаря двусторонней конверсии, PoE-питанию и компактности шлюз упрощает развёртывание системы и снижает её сложность: несколько конвертеров заменяются одним универсальным устройством. На OLED-дисплее в реальном времени отображается IP-адрес устройства и используемая версия прошивки; таким образом, статус можно мониторить без необходимости входа в веб-интерфейс. Поддержка Sygma Cloud обеспечивает возможность удалённого мониторинга, обновления прошивки и управления из любой точки мира.