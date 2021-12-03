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Новый шоурум салона «Назаров» в Artplay


03.12.2021 01:51

 

 

В «дизайнерском» сердце Москвы – центре Artplay на Нижней Сыромятнической улице – открылся новый шоурум Галереи безупречной электроники «Назаров». Концептуально салон сильно отличается от пространства Галереи «Назаров» на Большой Ордынке; основное его предназначение – демонстрация возможностей аудиовидео оборудования специалистам в области дизайна интерьеров.

 

Новый шоурум «Назаров» в Artplay состоит из трёх демонстрационных зон: гостиной, офиса и домашнего кинозала. В каждом помещении в первую очередь демонстрируется не оборудование, а концепции оснащения тех или иных комнат (жилых зон) частного дома или квартиры. В гостиной установлены видеопроектор Samsung, проекционный экран и стереосистема с проигрывателем винила AVM и акустикой B&W. Офисную зону оборудовали телевизором Loewe. В домашнем кинозале демонстрируется AV-процессор Trinnov, акустикческие системы Krix и видеопроектор Sim2. Все помещения шоурума являются частями единой системы домашней автоматизации на базе оборудования Control4.

 

Предполагается, что благодаря концепции и стильным интерьерам новый салон со временем станет выполнять функцию обучающего центра для дизайнеров, которые, работая с заказчиками, включают в свои проекты аудио-видео оборудование и системы автоматизации – или хотят приобрести знания в новой для них области.

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