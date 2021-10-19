ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новый стандарт домашних инсталляций?


19.10.2021 11:04

 

 

Американская компания Acoustic Designs Group открывает новый шоурум. Интеграторы громко именуют его «салоном технологий и благополучия» и заявляют, что именно так должно выглядеть современное жильё класса «люкс».

 

В Acoustic Designs Group убеждены: помимо высокотехнологичного аудио- и видеооборудования и прочих электронных систем, давно ставших стандартом для домов такого уровня, интеграторы должны предлагать состоятельным клиентам такие опции, как «умное» освещение, настроенное на циркадные ритмы человека, и «живые» (зелёные) стены, которые служат для естественной очистки воздуха в помещении с помощью биофильтрации. Например, в новом шоуруме (его площадь – чуть более 230 кв.м.) такая стена находится в кухне; искусственный интеллект «наблюдает» за состоянием растений и поддерживает их рост.

 

Ещё одна непривычная опция – «активизирующее зеркало» в основной ванной комнате: оно – цитата – «должно обеспечивать прилив энергии, когда это необходимо». В пресс-релизе инсталляционной компании не сообщается, нужно ли при этом произносить какие-то специальные слова, например, «свет мой зеркальце, скажи…» или «Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят мне вслед безумными глазами»…

Связанные новости:
 Наушники… для правильной осанки - 14.07.2021 11:04
 CI: неочевидная «польза» пандемии (окончание) - 31.05.2021 11:30
 Едем в Австралию? - 06.04.2021 12:30
 Philips говорит «Нет!» пультам ДУ общего пользования - 12.08.2020 12:55
 Здоровый сон в наушниках Amazfit ZenBuds  - 03.07.2020 07:11
 Спокойствие, только спокойствие! - 19.03.2020 13:03
 Тренд: ЗОЖ. Что нужно знать интегратору - 10.03.2020 14:17
 Домашний кинозал как оздоровительный центр - 05.09.2019 13:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007