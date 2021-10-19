Новый стандарт домашних инсталляций?

19.10.2021 11:04

Американская компания Acoustic Designs Group открывает новый шоурум. Интеграторы громко именуют его «салоном технологий и благополучия» и заявляют, что именно так должно выглядеть современное жильё класса «люкс».

В Acoustic Designs Group убеждены: помимо высокотехнологичного аудио- и видеооборудования и прочих электронных систем, давно ставших стандартом для домов такого уровня, интеграторы должны предлагать состоятельным клиентам такие опции, как «умное» освещение, настроенное на циркадные ритмы человека, и «живые» (зелёные) стены, которые служат для естественной очистки воздуха в помещении с помощью биофильтрации. Например, в новом шоуруме (его площадь – чуть более 230 кв.м.) такая стена находится в кухне; искусственный интеллект «наблюдает» за состоянием растений и поддерживает их рост.

Ещё одна непривычная опция – «активизирующее зеркало» в основной ванной комнате: оно – цитата – «должно обеспечивать прилив энергии, когда это необходимо». В пресс-релизе инсталляционной компании не сообщается, нужно ли при этом произносить какие-то специальные слова, например, «свет мой зеркальце, скажи…» или «Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят мне вслед безумными глазами»…