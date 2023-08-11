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Новый стандарт: телевизоры с диагональю 98 дюймов


11.08.2023 12:18

 

 

Раз уже речь зашла о гигантах, нельзя обойти вниманием новинку Samsung – новый флагман, Neo-QLED телевизор с разрешением 8K, диагональю 98 дюймов и безрамочным дизайном по технологии Infinity One. И, разумеется, очень и очень высокой ценой.

 

Особенность QN990C – мини-светодиодная подсветка, которая образует тысячи зон локального затемнения. Телевизор оснащается 6.4.4-канальной аудиосистемой мощностью 120 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Как и в случае с новым LG Signature, гигантский телевизор Samsung QN990C пока можно купить только в Южной Корее. Компания обошла своего конкурента, LG, не только по размерам дисплея, но и по цене: в пересчёте на российские денежные единицы телевизор стоит почти 3,7 млн. рублей. Официальной информации о том, когда новинка поступит в продажу в США и Европе – и поступит ли вообще – пока нет; эксперты ожидают, что ясность в этом вопросе появится в сентябре, когда устройство представят широкой публике в рамках выставки IFA 2023.

 

Поставщиком ЖК-панелей для нового QN990C, а также для 4K телевизоров Samsung с такой же диагональю, является китайская компания TCL CSOT; относительно низкие цены на её продукцию привлекают не только Samsung, но и других производителей телевизоров (Sony, Xiaomi, Changhong, Haier). Держать цены на нынешнем уровне TCL удаётся благодаря эффективности производственного процесса и растущему спросу на телевизоры с большими дисплеями; в компании считают, что ТВ с диагональю 98 дюймов стали «новым стандартом для телевизоров с большим экраном». Это подтверждают и в Samsung: в Южной Корее продажи таких ТВ в первой половине 2023 года почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

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