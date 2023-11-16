Новый стереоусилитель/стример IOTAVX MA3

16.11.2023 17:22

Российский дистрибьютор компания MMS Cinema показала новое устройство из ассортимента британского производителя IOTAVX. Новинка, позиционируемая как «доступный High End» (что справедливо для всей продукции IOTAVX) – модель MA3, стереоусилитель со стриминговым функционалом.



Двухканальный усилитель / сетевой проигрыватель IOTAVX MA3 с выходной мощностью 2 x 50 Вт (8 Ом) и регулировкой громкости обеспечивает потоковое воспроизведение аудио, поддерживает функцию Linkplay мультирум, Airplay, DLNA, интернет-радио (vTuner), Spotify, TIDAL, Napster, Qobuz, Deezer, работает с приложением Linkplay и устройствами на базе IOS и Android. Подключение: беспроводное по Wi-Fi (2,4 G и 5 G) и Bluetooth (5.0, кодеки AptX, AptX HD и AAC, антенна в комплекте) и проводное к локальной сети (LAN).



Набор разъёмов для подключения: два аналоговых стереовхода линейного уровня и переключаемый (MM/MC) стереовход фонокорректора, коаксиальный и оптический цифровые входы, разъём USB (тип A) на лицевой панели для чтения дисков / флеш-накопителей), LAN; стереовыход 6,3 мм для наушников, три выхода RCA (аналоговый стереовыход линейного уровня, аналоговый стереовыход предусилителя, выход на сабвуфер), триггерный выход 12 В. Частотный диапазон устройства: 20 Гц - 20 кГц; КНИ < 0,02%. Размеры корпуса усилителя: 430 x 115 x 300 мм; в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.



