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Новый Symfonisk: светло, громко, и место экономит…


12.12.2022 14:59

 

 

Sonos и IKEA продолжают сотрудничество. В начале следующего года в продаже появится новая совместно разработанная акустическая система из серии Symfonisk, на этот раз напольная. Розничная цена, по неподтверждённым данным, составит 260 долларов США.

 

Сложно сказать, чем всё-таки является новое устройство Symfonisk в первую очередь – громкоговорителем или светильником… По виду это торшер, однако та его часть, которая служит основанием для плетёного абажура – типичная беспроводная смарт-колонка. В новой напольной модели динамики расположены высоко над уровнем пола, что способствует более равномерному распространению звуковых волн. Бамбуковый абажур – сменный, вместо него можно использовать другие, представленные в ассортименте IKEA. Как и другие модели серии, новый напольный Symfonisk способен без проводов подключаться к акустическим системам Sonos, в том числе к саундбарам Ray и Beam, и к своим «собратьям», и работать в составе мультирум-системы. Управлять лампой-колонкой можно через мобильное приложение Sonos.

 

Как объясняют создатели устройства, появление линейки Symfonisk связано с современными реалиями: многие потребители живут в небольших квартирах, где сложно найти место даже для полочного громкоговорителя. Совмещение в одном устройстве источника и света, и звука позволяет решить эту проблему.

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