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Новый Technics на подходе


02.12.2022 10:49

 

 

Компания-производитель подтвердила, что мультицифровой аудиоплеер нового поколения Technics SL-G700M2 появится в продаже в январе будущего года. Модель является преемником сетевого/SACD-проигрывателя SL-G700. Обещают улучшенное воспроизведение PCM и DSD, новейшие цифро-аналоговые преобразователи ESS Technology, декодирование MQA, AirPlay 2, вход USB и в целом более универсальную конструкцию.

 

CD и SACD по-прежнему очень популярны, и не только в Японии; фактически именно развитие современных стриминговых платформ и растущая осведомлённость потребителей об источниках Hi-Res аудио привели к тому, что всё большее число коллекционеров, да и просто любителей качественного звука вновь рассматривают возможность покупки CD/SACD-плееров.

 

Высокоточный когерентный ЦАП, которым оснащён SL-G700M2, преобразует цифровые сигналы в аналоговые в топологии «двойное моно», выводя результат непосредственно на усилитель, и улучшает воспроизводимость импульсных сигналов за счет минимизации амплитудных и фазовых отклонений, возникающих в процессе цифро-аналогового преобразования для PCM сигналов (до 192 кГц PCM); DSD-сигналы с носителей Super Audio CD и CD поступают непосредственно в ЦАП без обработки. Многоступенчатый бесшумный источник питания разработан на базе решений, применявшихся в фирменном интегральном усилителе референсного класса SU-R1000. Мощная виброгасящая бесшумная конструкция обеспечивает высокую точность воспроизведения. Лоток для дисков – из литого под давлением алюминия, корпус также алюминиевый: толщина передней панели плеера составляет 7 мм, боковых панелей – 3 мм.

 

Новый Technics SL-G700M2 поддерживает воспроизведение DSD с частотой до 11,2 МГц, WAV/AIFF до 32 бит /384 кГц и FLAC/ALAC до 24 бит / 384 кГц, способен полностью декодировать файлы MQA и MQA-CD. Помимо Chromecast, появилась поддержка AirPlay 2; обновлены беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth; добавлен порт USB для подключения к сетевому аудиосерверу или для воспроизведения с внешних источников звука высокого разрешения.

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