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Новый усилитель мощности Trinnov Amplitude16


06.10.2021 17:01

 

 

Компания Trinnov Audio объявила о выпуске нового многоканального усилителя мощности Amplitude16. В базовой конфигурации устройство представляет собой 16-канальный усилитель мощности с постоянной номинальной мощностью 200 Вт/канал на 8 Ом и 400 Вт/канал на 4 Ом. Фактически это два восьмиканальных усилителя мощности в корпусе высотой 3U с двойными блоками питания, каждый из которых требует отдельного входа питания.

 

Trinnov Amplitude16 предоставляет интеграторам возможность мостового подключения каждой пары каналов усилителя для увеличения мощности. Это позволяет увеличить мощность для каналов с наибольшей потребностью в усилении (например, центральный, левый и правый фронтальные каналы).  В мостовом режиме мощность на один канал возрастает до 800 Вт/канал на 8 Ом и более 1000 Вт/канал на 4 Ом. Балансный аналоговый вход усилителя выполнен на базе коннекторов Tascam с распиновкой DB25, что исключило необходимость установки до 16 отдельных XLR разъемов и обеспечило более эффективное подключение и удобное размещение в стойке. Чувствительность входа оптимально подобрана к выходному уровню AV-процессоров Trinnov Altitude, улучшая соотношение сигнал/шум и динамический диапазон системы: по сравнению с усилителями со стандартной чувствительностью входа соотношение сигнал/шум улучшилось с 6 дБ до 8 дБ. На LED-дисплее, расположенном на передней панели устрйства, отображаются режимы работы усилителя: ограничение амплитуды канала, режим защиты и мостовой режим для каждой пары каналов. Триггерные входы и выходы предназначены для включения усилителя и последовательного подключения в систему других усилителей.

 

Опциональная плата расширения Dante позволяет подключить усилитель мощности к любому процессору серии Altitude по протоколу Dante через практически любой Ethernet-свитч. Кроме того, она позволяет контролировать статус усилителя. Бесплатное обновление, которое выйдет позже в этом году, обеспечит совместимость всех процессоров Trinnov Altitude с Ravenna/AES67. Плата расширения Dante позволяет легко интегрировать процессоры Altitude с усилителями Amplitude16. Первый «выход» Amplitude16 «в свет» состоится на аудио/видео шоу в Париже 21-24 октября 2021 года, а первые поставки запланированы на начало декабря. Опциональная плата расширения Dante/AES67 будет доступна в 2022 году.

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