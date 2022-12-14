Новый усилитель Quad Artera Mono

14.12.2022 11:19

В серии аудиокомпонентов Artera, выпускаемых компанией Quad, появилась новинка – моноблочный усилитель Artera Mono с запатентованной технологией Current Dumping.



Разработал технологию Current Dumping основатель бренда Питер Уокер (Peter Walker). Первичный каскад усиления обеспечивает детализацию сигнала, а оконечный каскад – контроль над динамиками. Уокер был убеждён в том, что пути прохождения сигнала должны быть максимально простыми, а чистота сигнала обязательна в любой конструкции. Поэтому в Artera Mono на выходном каскаде используются кабели ОСС. Мощность усилителя составляет 300 Вт (при сопротивлении 8 Ом).



Усилитель оснащён системой защиты от перегрузок и способен работать с самой «тяжёлой» акустикой. Разъёмы для подключения: XLR и RCA. Корпус серебристого или чёрного цветов представляет собой устойчивую ко внешним вибрациям конструкцию с текстурированной алюминиевой передней панелью и стеклянной крышкой. Производитель обещает «необычайные разрешение и чистоту, целостность музыкального исполнения и отчётливую подачу».



