Новый установочный шаблон Pro-Ject Align It S

06.12.2023 10:26

Align It S – новый установочный шаблон из ассортимента австрийской компании Pro-Ject. Это важный инструмент, необходимый для точной настройки проигрывателя виниловых пластинок: он позволяет установить картридж на тонарме в правильном положении.



Шаблон Pro-Ject Align It S подходит для тонармов длиной от 8 до 12 дюймов и даёт возможность выполнить настройку по методам (транспортирам) Стивенсона, Лефгрена или Байервальда. Он изготовлен из прозрачного акрила, на который нанесена легко читаемая неистираемая разметка.



Шаблон очень прост и удобен в использовании; работать с ним смогут даже новички. Нужно положить шаблон на проигрыватель так, чтобы шпиндель опорного диска попал в отверстие шаблона. Затем следует поместить картридж тонарма на нужный рисунок транспортира и при необходимости выполнить настройку. Использование настроечных шаблонов увеличивает срок службы иглы картриджа и уменьшает износ самих виниловых дисков. В России новинка пока не появилась в продаже; ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.



