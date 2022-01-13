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Новый винил Cambridge Audio: Alva TT V2 и Alva ST


13.01.2022 12:46

 

 

Две новые модели беспроводных проигрывателей виниловых пластинок представила компания Cambridge Audio. Официальный «выход в свет» Alva TT V2 и Alva ST состоялся 5 января на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе. На российском рынке новые вертушки появятся в продаже летом нынешнего года.

 

Проигрыватель Alva TT V2 оснащается встроенным фонокорректором, разработанным на базе Alva Solo и Alva Duo. От предыдущей модели к новинке перешли прямой привод, алюминиевый корпус, предустановленный Alva MC картридж и передающий модуль Bluetooth с поддержкой aptX HD – он обеспечивает потоковую Hi Res передачу 24 бит / 48 кГц. Добавилась функция, о которой производителя давно просили пользователи: у Alva TT V2 предусмотрена возможность отключения фонокорректора и Bluetooth; это означает, что в будущем компоненты системы при необходимости можно будет легко обновить.

 

Alva ST — проигрыватель с пассиковым приводом. Его многослойный корпус изготовлен из МДФ, EVA и алюминия и эффективно поглощает вибрации. Предустановленный движущийся магнитный картридж Audio Technica AT-VM95e при апгрейде системы можно без проблем заменить любым другим. Как и в модели Alva TT V2, проигрыватель Alva ST оснащён отключаемым встроенным фонокорректором и тонармом со съёмной головкой, поддерживает беспроводной aptX HD стриминг (функция также отключаема).

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