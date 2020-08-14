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Новый всепогодный телевизор от Seura


14.08.2020 12:46

 

 

В ассортименте производителя всепогодных телевизоров Séura появилась новинка, модель Shade Series 2. От своей предшественницы она отличается большей яркостью и контрастностью, практически безрамочным дизайном, лучшей совместимостью со стриминговыми устройствами. Кроме того, телевизоры нового поколения лучше защищены от влаги (IP56).

 

Диагональ экрана ТВ – от 43 до 75 дюймов, устройство оснащено встроенным саундбаром. Яркость новинки – 700 нит, это в три раза больше по сравнению со стандартными моделями интерьерных телевизоров, и на 75% ярче по сравнению с аналогичными (уличными) моделями конкурентов. Констрастность улучшена на 25% и составляет 5000:1. Телевизор можно с лёгкостью интегрировать в домашние системы управления; варианты подключения – IP, RS-232 и IR. Технологии 4K UHD и HDR обеспечивают яркость и реалистичность изображений. Двухканальный саундбар со встроенным усилителем  мощностью 50 Вт, по заявлению производителя, в два с половиной раза мощнее динамиков, которыми оснащаются модели конкурентов.

 

Телевизоры Séura Shade Series 2 предназначены для круглогодичной эксплуатации вне помещений и выдерживают значительные перепады температур, от -31º C до +40º С (в режиме хранения – до +60º С). Они устойчивы к воздействию влажного воздуха, защищены от попадания внутрь корпуса насекомых и частиц пыли и капель воды.

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