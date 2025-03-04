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Ну очень удобные наушники


04.03.2025 12:24

 

 

Беспроводные наушники Pump X – продукция австралийской компании BlueAnt. Эта накладная полноразмерная модель – идеальный выбор для спортсменов или тех, кто слушает музыку постоянно: наушники очень удобны, плотно прилегают к ушам и надёжно удерживаются на голове.

 

Многие накладные наушники довольно громоздки и тяжелы, в них жарко и неудобно – но только не в Pump X. Они поставляются с двумя комплектами чашек: одни стандартные, наполненные пеной с эффектом памяти, другие – с охлаждающим гелем. Идёте в спортзал – надеваете гелевые; решили просто прогуляться – меняете на стандартные. BlueAnt Pump X выпускаются в трёх цветовых сочетаниях: чёрный с золотом, белый с золотом, чёрный с серебром. Наушники устойчивы к воздействию влаги и пота (IP54). Буква X на одной из чашек – не просто декор: это сенсорная панель управления, касаясь которой, можно менять уровень громкости или выбирать нужный трек.

 

40-миллиметровые динамические драйверы обеспечивают «богатое басами звучание»; режим X-mode позволяет при необходимости добавить низкие частоты. Функция активного шумоподавления отсекает внешние отвлекающие звуки, режим пропускания (прозрачности) не даёт полностью отключиться от реальности. Запас работы аккумулятора: от 34 до 58 часов (в зависимости от того, активировано ли шумоподавление). Десятиминутная подзарядка обеспечивает от четырёх до шести часов воспроизведения соответственно. Есть поддержка Bluetooth 5.4 и USB-C аудио, а вот 3,5-мм разъём не предусмотрен. В нерабочем состоянии наушники складываются и убираются в мягкую сумочку.

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