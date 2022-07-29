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NuraTrue Pro: «живой» звук благодаря Dirac Virtuo


29.07.2022 12:32

 

 

В ближайшем будущем на рынке появится новая модель полностью беспроводных наушников, разработанная инженерами австралийской компании Nura. Особенность NuraTrue Pro – в технологии объёмного звука Dirac Virtuo. А ещё в том, что деньги на запуск новинки в производство собирали всем миром, на краудфандинговой платформе Kickstarter.

 

Специалисты Dirac принимали самое деятельное участие в разработке наушников. Это первый опыт совместной работы шведской и австралийской компаний. Бренд Nura зарегистрирован в 2016 году; стартап оказался очень удачным – уже первая созданная его инженерами модель наушников, Nura Headphones, вызвала большой интерес среди потенциальных потребителей. Средства на производство были собраны тем же способом и в рекордно короткие сроки. Чуть позже появились Nura True, полностью беспроводные (TWS) наушники с технологией активного шумоподавления и фирменной технологией, персонализирующей звучание аудиокомпозиций в соответствии с особенностями слуха пользователей.

 

Беспроводные NuraTrue Pro – новинка, ожидаемая многими. Разработчики объявили о том, что наушники будут поддерживать кодек Qualcomm aptX Lossless (при передаче по Bluetooth аудиофайлы будут воспроизводиться без потерь качества). К технологии персонализации звучания добавится новый фирменный эквалайзер для тонкой ручной настройки, а ресурс автономной работы наушников составит восемь часов (плюс 24 часа при подзарядке в кейсе). Но главная приманка для потенциальных покупателей в том, что проект поддержала компания Dirac. Это означает, что пользователям NuraTrue Pro будут доступны все возможности технологии иммерсивного звучания Dirac Virtuo. Она создаёт более естественный и точный звуковой образ, чем обычные наушники: кажется, что звук формируется снаружи, перед слушателем, то есть возникает ощущение, что слушатель действительно сидит в зале и слушает музыку «вживую».

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