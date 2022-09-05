ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Нужны положительные эмоции? Вам в Санкт-Петербург!


05.09.2022 12:05

 

 

Pult.ru и Галерея «Назаров» приглашают в Санкт-Петербург, на выставку Fresh Hi-Fi&Vinyl Show. Она пройдёт в северной столице 17 и 18 сентября 2022 года.

 

Организаторы намерены закрепить успех: аналогичная выставка, состоявшаяся в июне в Москве, вызвала множество благодарных откликов со стороны посетителей. Теперь получить позитивные эмоции приглашают петербуржцев – и всех почитателей хорошего звука, которые окажутся в городе в эти дни. В пресс-релизе говорится: «выставка Fresh Hi-Fi & Vinyl Show организована, чтобы поддержать индустрию, расшевелить рынок, дать возможность увидеть самые разные комплекты высококлассной аудиотехники хорошо известных брендов». На выставке будут также представлены виниловые пластинки и аксессуары.

 

Посетить выставку можно бесплатно. Посетители ознакомятся с ассортиментом многих производителей аудиотехники, в том числе российских. Среди участников: Digis Hi-Fi, Barnsly Sound, Next Hi-Fi, Digital Fruits, En-Trade Distribution, Armada Sound, T-Арт, Voxmodule, Kennerton Audio Equipment, Gong AV, CI Group, Simple Distribution, S.A.Lab, Sonus Victor. Эти компании займут комнаты третьего этажа отеля «Экспресс Садовая» (Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 62). В комнатах 3118, 3119 и 3120 гостей выставки будут ждать сотрудники компаний Галерея «Назаров» и Pult.ru. Они проконсультируют тех, кто заинтересовался выставленными комплектами оборудования, помогут подобрать компоненты и системы, максимально подходящие под те или иные требования. Продукцию всех брендов-участников можно купить в салонах Pult.ru в Санкт-Петербурге и в Галерее «Назаров» в Москве, а можно – прямо на выставке.

 

И снова о месте и времени: 17 и 18 сентября, отель «Экспресс Садовая», Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 62. Часы работы выставки: в субботу 17 сентября – с 11:00 до 19:00; в воскресенье 18 сентября – с 10:00 до 18:00. Необходима предварительная регистрация!


Связанные новости:
 En-Trade Distribution: Италия в Северной Венеции - 06.09.2022 10:16
 Fresh Hi-Fi&Vinyl Show: CI Group снова в деле - 06.09.2022 01:07
 Pult.ru: приходи и слушай - 22.07.2022 10:12
 Fresh Hi-Fi & Vinyl Show: новинки VPI и не только - 01.06.2022 12:38
 Свежий взгляд: Fresh Hi-Fi & Vinyl Show - 25.05.2022 10:06
 Pult.ru зовёт в Воронеж  - 24.01.2022 13:41
 Новый шоурум салона «Назаров» в Artplay - 03.12.2021 01:51
 Hi-Fi Weekend в Санкт-Петербурге - 29.06.2021 20:51
 Pult.ru в Краснодаре  - 25.06.2021 01:07
 Петербургская экспансия - 21.09.2020 13:12
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007