Нужны положительные эмоции? Вам в Санкт-Петербург!

05.09.2022 12:05

Pult.ru и Галерея «Назаров» приглашают в Санкт-Петербург, на выставку Fresh Hi-Fi&Vinyl Show. Она пройдёт в северной столице 17 и 18 сентября 2022 года.

Организаторы намерены закрепить успех: аналогичная выставка, состоявшаяся в июне в Москве, вызвала множество благодарных откликов со стороны посетителей. Теперь получить позитивные эмоции приглашают петербуржцев – и всех почитателей хорошего звука, которые окажутся в городе в эти дни. В пресс-релизе говорится: «выставка Fresh Hi-Fi & Vinyl Show организована, чтобы поддержать индустрию, расшевелить рынок, дать возможность увидеть самые разные комплекты высококлассной аудиотехники хорошо известных брендов». На выставке будут также представлены виниловые пластинки и аксессуары.

Посетить выставку можно бесплатно. Посетители ознакомятся с ассортиментом многих производителей аудиотехники, в том числе российских. Среди участников: Digis Hi-Fi, Barnsly Sound, Next Hi-Fi, Digital Fruits, En-Trade Distribution, Armada Sound, T-Арт, Voxmodule, Kennerton Audio Equipment, Gong AV, CI Group, Simple Distribution, S.A.Lab, Sonus Victor. Эти компании займут комнаты третьего этажа отеля «Экспресс Садовая» (Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 62). В комнатах 3118, 3119 и 3120 гостей выставки будут ждать сотрудники компаний Галерея «Назаров» и Pult.ru. Они проконсультируют тех, кто заинтересовался выставленными комплектами оборудования, помогут подобрать компоненты и системы, максимально подходящие под те или иные требования. Продукцию всех брендов-участников можно купить в салонах Pult.ru в Санкт-Петербурге и в Галерее «Назаров» в Москве, а можно – прямо на выставке.

И снова о месте и времени: 17 и 18 сентября, отель «Экспресс Садовая», Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 62. Часы работы выставки: в субботу 17 сентября – с 11:00 до 19:00; в воскресенье 18 сентября – с 10:00 до 18:00. Необходима предварительная регистрация!





