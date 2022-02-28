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NVA снова в деле


28.02.2022 12:31

 

 

NVA – британский производитель Hi-Fi усилителей; компания была создана в 1982 году инженером-электронщиком Ричардом Данном (Richard Dunn).

 

Данн умер в 2019, и в течение последних двух лет о бренде почти не было новостей. Но, похоже, ситуация меняется, и продукция NVA возвращается на рынок. Это стало возможным благодаря усилиям Тома Дэйнаса (Tom Danus), который работал с Ричардом Данном, и Пола Тирнана (Paul Tiernan), верного поклонника NVA с 2016 года, энтузиаста Hi-Fi, который помогал Данну с участием во всевозможных выставках и других мероприятиях.  

 

Первое время Том и Пол уделяли много внимания поддержке пользователей: они считали, что те не должны испытывать какие-либо сложности в связи с прекращением производства. Однако партнёры не забывали и о развитии компании, и успели разработать новую модель моноблочного усилителя, который они считают лучшей за всю историю существования бренда.  Выпускаемые устройства продаются без посредников, напрямую конечным пользователям, по принципу «Сначала музыка, потом деньги»: покупатели получают возможность в течение 30 дней тестировать приобретённые аппараты, чтобы понять, могут ли те стать частью уже имеющейся аудиосистемы, и насколько хорошо сочетаются с другими компонентами. В ближайшее время услышать, как звучит фирменная продукция NVA, в том числе новые модели, можно будет на выставке North West Audio Show, которая пройдёт в Великобритании 18-19 июня.

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