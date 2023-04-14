Объявлена деловая программа выставки Hi-Tech Building 2023

14.04.2023 10:36

22-я международная выставка Hi-Tech Building 2023 начнёт свою работу 19 апреля. На ежегодный форум по технологиям автоматизации зданий и системам «умный дом» соберутся российские и зарубежные производители, представители инсталляционных компаний, потребители из различных секторов рынка и государственных учреждений. Специалисты в самых разных сферах деятельности, от строителей и девелоперов до дизайнеров и архитекторов, чья деятельность так или иначе связана с автоматизацией зданий и интеллектуальными системами управления, найдут ответы на важные для них вопросы, приняв участие в деловой программе выставки.



В числе запланированных мероприятий – конференция «Умный дом», которая пройдёт в первый день форума, 19 апреля. Участники обсудят мировые тренды, ознакомятся с новыми решениями для гостиничного бизнеса и многоквартирных домов, поделятся своим опытом применения сетевого аудиооборудования в частных и коммерческих проектах, и т.д. Особое внимание будет уделено отечественным разработкам и работе в условиях санкций. Среди спикеров конференции – представители «Яндекс», Embedded Systems, ГК DIGIS, HDL Automation, Z-Wave.Me, CITRON, iRidi, «Алеф Электро»/Amods, RUNN/Larnitech, «Антенна плюс» (URRI), «Интерра-Россия», GS LABS. Модератор: Дмитрий Сасс, генеральный директор Embedded Systems Rus, KNX User Club Russia. В конце первого рабочего дня форума состоится торжественная церемония награждения победителей национальной премии Hi-Tech Building Awards 2023.



На 20 апреля запланированы сразу два специализированных мероприятия: стратегическая сессия на тему популяризации комплексных решений «умного дома» (при участии и поддержке АНО «Умный МКД») и конференция для архитекторов и дизайнеров Smart Design, соорганизатором которой выступило коммуникативное агентство «АрхДиалог». На первой будут рассматриваться ограничения, препятствующие внедрению комплексных «умных» решений; способы популяризации «умных» многоквартирных домов и пр.; модератор – генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин. В рамках мероприятия для дизайнеров будут зачитаны доклады: «Вау-эффекты и новинки в области интеллектуальных решений для частных интерьеров. Стилевые предпочтения и тренды», «Свет в интерьере: что нового на рынке управления и дизайна освещения», «Доступный “умный дом”: чем удивить клиентов не в ущерб качества проектов. Возможности импортозамещения» и другие. Модерирует мероприятие Светлана Котлукова, генеральный директор агентства «АрхДиалог».



В конце первого рабочего дня форума (19 апреля) состоится торжественная церемония награждения победителей национальной премии Hi-Tech Building Awards 2023. Вечером 20 апреля в рамках конференции Smart Design для всех желающих запланирована экскурсия по выставке с демонстрацией инновационных решений для дома. Посещение выставки и деловых мероприятий бесплатное, регистрация обязательна.



