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Обновлена серия АС PIEGA Premium Wireless


20.04.2023 10:18

 

 

Premium Wireless Gen2 – второе поколение линейки акустических систем PIEGA. Активные громкоговорители с функцией беспроводного стриминга были доработаны; в частности, теперь потребителю предлагается новая система акустической коррекции помещения.  

 

Серия состоит из трёх моделей – Premium 301 Wireless Gen2, Premium 501 Wireless Gen2, Premium 701 Wireless Gen2 – с поддержкой Apple AirPlay, Google Chromecast, Roon Ready, Spotify Connect, DLNA и Bluetooth. Есть HDMI-ARC, а также стандартные аналоговые и цифровые входы. Предусилительная секция, а также ЦАП и контроллер, встроены в компактный хаб PIEGA connect plus. Его можно разместить в непосредственной близости к источнику сигнала (CD-плееру, проигрывателю виниловых дисков, телевизору или компьютеру); благодаря небольшим размерам блок не бросается в глаза. Управление осуществляется с помощью двунаправленного радиопульта или через фирменное мобильное приложение для iOS- и Android-устройств.

 

При разработке акустических систем Premium Wireless второго поколения было решено отказаться от корпусов с фазоинверторами в пользу кабинетов закрытого типа. Это позволило добиться большей точности при воспроизведении низких частот и расширило возможности установки колонок в помещении: теперь, например, их можно размещать в углах комнаты. С помощью iOS версии мобильного приложения можно осуществлять калибровку и подстраивать звучание громкоговорителей к особенностям акустики помещения. Более тонкие настройки доступны через эквалайзер приложения.

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