Обновлена звуковая карта Sound BlasterX AE-5 Plus

20.04.2020 14:00

PCIe звуковая карта Sound BlasterX AE-5 Plus от Creative Technology является обновлённой версией популярной Sound BlasterX AE-5.

У новинки значительно расширен функционал. Она поддерживает кодирование звука Dolby Digital Live и Connect, что расширяет возможности карты в передаче звука на внешние устройства. В продаже карта Sound BlasterX AE-5 Plus будет доступна в июне 2020 года; ориентировочная розничная цена – 12990 рублей.

Пользовательская база продукции, выпускаемой под брендом Sound Blaster, насчитывает более 400 миллионов человек. К последним инновационным продуктам серии относятся флагманская акустическая система Sound Blaster ROAR и внешняя звуковая карта Sound Blaster X7.