Обновление Christie Pandoras Box

18.01.2021 13:43

Программное обеспечение Christie Pandoras Box V8 Software License – более мощное и простое в использовании и поддерживает множество мультимедийных средств. Все существующие лицензии (Server, Player, Compact Player, Software Player, Manager и лицензия для образовательных учреждений Educational) объединены в один пакет, который доступен пользователям любого уровня и предоставляет доступ ко всем возможностям программной линейки Pandoras Box.



Pandoras Box Version 8 – большой шаг вперёд с точки зрения гибкости программного обеспечения и удобства работы. ПО поддерживает потоковую передачу NDI, обеспечивает глубокое и комплексное использование Notch, а также доступ к исходному звуку Dante без дополнительных настроек. Оно совместимо с существующими пользовательскими системами и с любым решением Christie, например, новым сервером Pandoras Box Server R5 (появится в продаже в России до конца текущего года). С функциями, которые раньше были доступны только при использовании комбинации программного и аппаратного обеспечения (Server), теперь могут работать все пользователи, независимо от оборудования.



Pandoras Box V8 предлагает функцию импорта контента, которая обеспечивает значительную экономию времени благодаря пакетной обработке множества папок с изображениями, что особенно важно для шоу, требующих большого объема контента. Поддерживается воспроизведение и обработка стереоскопического 3D видеоконтента, многопользовательское управление, 64-битная обработка, воспроизведение с глубиной цвета 10 бит и многое другое. ПО позволяет управлять как отдельными дисплеями, так и сложными системами с множеством дисплеев; интегрируется с Christie Spyder X80, Christie Terra, RGB проекторами Christie и Christie MicroTiles LED. Бета-версия Pandoras Box V8 Software License доступна уже сейчас.