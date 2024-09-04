Обновление прошивки WyreStorm NetworkHD

04.09.2024 17:12

Крупное обновление встроенного ПО для линейки продуктов NetworkHD выпустила компания WyreStorm. Обновление (версия 8.2) повышает производительность и расширяет пользовательский функционал фирменных устройств.

В числе главных усовершенствований: удалённый безопасный доступ через облако Sygma, поддержка снятых с производства моделей, уменьшение задержки при передаче видео, улучшение совместимости с сетевыми коммутаторами, более быстрое переключение видеопотоков.

Новая функция туннелирования SSH обеспечивает безопасный удалённый доступ к веб-интерфейсу NHD-CTL-PRO через облако Sygma. Благодаря поддержке устаревших моделей фирменные устройства можно интегрировать в новые проекты. Задержка видео стала сверхнизкой: приблизительно 4 мс для 4K@60. Значительно сокращено время переключения видео – до 0,3 секунды, что исключает прерывания с чёрным экраном при переключении источников. Кроме того, реализована поддержка активного запасного контроллера, то есть при отключении основного контроллера управление теперь автоматически переходит на резервный. Скачать обновление прошивки NetworkHD Firmware v8.2 можно на официальном сайте WyreStorm.



