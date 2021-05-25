Обновлён модельный ряд Procella Audio

25.05.2021 14:05

Шведский производитель высокопроизводительных акустических систем для профессиональных музыкальных студий, коммерческих кинозалов и домашнего использования Procella Audio обновляет фирменные громкоговорители серии P6! На смену старым моделям пришли P6 Mk II и P6V Mk II – с новыми неодимовыми компрессионными высокочастотными динамиками (1”) и усовершенствованным кроссовером Identical Voices™, который позволяет максимально раскрыть возможности нового твитера. Конструктивные изменения позволили улучшить прозрачность и детальность звучания.



Акустические системы P6 Mk II и P6V Mk II можно использовать в качестве как основных, так и surround-каналов. Кроме того, P6 Mk II применяется как средне- и высокочастотный модуль в составе полнодиапазанной системы P610. Звуковые характеристики двух моделей идентичны; разница между колонками в том, что у P6 Mk II корпус вытянут в ширину, а у P6V Mk II – в высоту. Обновлённые громкоговорители немного массивнее предыдущих: ширина P6 Mk II и высота P6V Mk II увеличены до 305 мм. При этом глубина обеих моделей составляет всего 125 мм. P6 Mk II изменилась и внешне – благодаря новому грилю, который теперь полностью закрывает фронтальную часть колонки.



P6 – одна из наиболее популярных моделей Procella Audio: она пользуется большим спросом у инсталляторов, поскольку обладает превосходными характеристиками и отлично зарекомендовала себя в самых разных проектах. Этому во многом способствует решение инженеров компании использовать профессиональные компрессионные твитеры вместо стандартных купольных. Последние становятся менее эффективны, если колонки установлены в помещениях средней и большой площади, особенно в кинозалах с большим количеством посадочных мест. В Procella P6/P6V Mk II новый неодимовый твитер установлен на фирменный волновод с постоянной направленностью; такая конструкция обеспечивает равномерный частотный отклик во всей зоне прослушивания как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Колонки обеих моделей также оснащаются мощным 6,5-дюймовым вуфером с 40-миллиметровой звуковой катушкой. Громкоговорители окрашиваются в чёрный цвет; стандартный цвет гриля – тоже чёрный. В комплект поставки входит стенное крепление для монтажа заподлицо. Для P6V Mk II можно дополнительно заказать монтажный комплект, соответствующий стандарту VESA 100 x 100.