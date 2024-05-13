Обновлённое звучание Creative Super X-Fi Gen4

13.05.2024 10:56

Компания Creative Technology представила обновлённую технологию Super X-Fi Gen4. Благодаря внесённым изменениями и усовершенствованиям расширен динамический диапазон и улучшено качество воспроизведения звука.



Super X-Fi Gen4, как утверждает компания-разработчик, «переопределяет стандарты объёмного звука». Благодаря расширенному динамическому диапазону звучание стало более насыщенным и детализированным; улучшена чёткость воспроизведения, звуковая сцена стала более широкой и реалистичной. Технология Super X-Fi воссоздаёт качество звучания высококачественных акустических систем при прослушивании музыки в наушниках. Искусственный интеллект даёт возможность создавать персональные аудиопрофили пользователей.



Новая, четвёртая, версия инновационной технологии Super X-Fi будет выпущена в июне. Пользователям нужно будет настроить и загрузить свои новые профили через приложение SXFI. В ближайшем будущем Creative Technology представит интеграцию технологии Super X-Fi в свою новую продуктовую линейку. Это расширение даст потребителям все преимущества Super X-Fi при использовании популярных потоковых сервисов, таких, как Netflix, YouTube и Spotify.



