Обновлённые Audio Excellence

13.11.2020 12:44

Производитель проекционных экранов Screen Excellence обновил фирменную линейку акустических систем Audio Excellence – впервые за три года. Конструкция громкоговорителей Vertex и сабвуферов Raijuu доработана: усовершенствованы используемые драйверы, изменились габариты корпусов колонок, и т.д.



Акустические системы Vertex (модели Vertex 1, Vertex 2 и Vertex 3) предназначены для работы в комплекте с фирменными сабвуферами серии Raijuu (в ассортименте бренда представлены две модели). Vertex 1 стали более универсальными: благодаря порту фазоинвертора базовый диапазон расширен до 100 Гц-22 кГц. Корпуса подверглись небольшим косметическим доработкам: слегка изменена форма, размеры декоративной решётки теперь соответствуют размерам передней панели колонки. Модели Vertex 2 изменения почти не коснулись: звучание этих компактных громкоговорителей безукоризненно, а мощности хватает даже для больших помещений. Что касается модели Vertex 3, конструкторы Audio Excellence изменили габариты корпуса, сделав его чуть шире (55 см) для большего соответствия размерам сабвуфера Raijuu 2: как правило, в кинотеатральных инсталляциях два эти устройства ставятся одно на другое.



А вот обе модели сабвуферов были значительно доработаны. Вместо одного 12-дюймового басовика, которым раньше комплектовался Raijuu 1, теперь используется пара восьмидюймовых, а корпус закрытого типа заменён на конструкцию с портом фазоинвертора. Габариты устройства при этом остались прежними. 18-дюймовый динамик модели Raijuu 2 усовершенствован, размеры корпуса сохранены, но внутренний объём увеличился.