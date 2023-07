26.07.2023 15:52

Beats Studio Pro – накладные наушники, продажи которых были настолько успешными, что бренд приобрела корпорация Apple за рекордные три миллиарда долларов США. Устройство нового поколения, представленное производителем на днях, разработано в сотрудничестве с британской дизайн-студией Samuel Ross & SR_A.

Практически полностью обновлена электронная «начинка»: при создании наушников применяется усовершенствованная полностью адаптивная технология активного шумоподавления (ANC) и технология персонализированного объёмного звучания с динамической функцией отслеживания положения головы пользователя. Наушники рассчитаны на 40 часов работы в автономном режиме (до 24 часов с активированным режимом ANC), есть функция быстрой подзарядки. Обновлённые Beats Studio Pro обеспечивают воспроизведение звука без потери качества при USB-C-подключении к соответствующему стриминговому источнику. При этом пользователь может выбрать один из трёх режимов: Signature – для всех музыкальных жанров, Entertainment – для фильмов и игр, Conversation – для телефонных звонков и подкастов. Уровень окружающих шумов отслеживается в режиме реального времени; при необходимости создаётся фильтр-барьер, полностью их отсекающий (так же работают AirPods Pro). Если пользователь хочет слышать, что происходит вокруг, он в любой момент может переключиться в режим прозрачности (пропускания). Широкое плоское оголовье складывается; амбушюры – из нового фирменного материала UltraPlush, приятного на ощупь и износостойкого. Специально для новой модели были разработаны 40-миллиметровые динамики, которые, как утверждают в Apple, позволили улучшить звучание наушников на 80%. Благодаря усовершенствованным микрофонам на 27% улучшена чистота воспроизведения голосов – по сравнению с моделью Beats Studio Wireless.

Beats Studio Pro с поддержкой Bluetooth 5.3 совместимы не только с техникой Apple, но и с гаджетами на базе Android. Нажатием одной кнопки можно подключиться к любому устройству в Apple iCloud, активировать Siri или поисковую функцию Find My. Наушники поддерживают Google Fast Pair, Find My Device (аналог эппловской Find My), переключение между Android, Chromebook и другими совместимыми устройствами; есть даже фирменное приложение для Android. Предусмотрен аналоговый вход 3,5 мм для проводного подключения к источникам аудиосигнала. Буква ‘b’ на чашках – не просто декор: это многофункциональная кнопка для воспроизведения, постановки на паузу, выбора треков и переключения на входящий звонок. Чтобы изменить уровень громкости, нужно нажать на чашку чуть выше или чуть ниже буквы. С помощью этой же кнопки можно переходить в режим эквалайзера, проверять заряд аккумулятора, подключаться к другим устройствам и включать/выключать наушники. Наушники выпускаются в четырёх цветах: чёрном, тёмно-коричневом, синем и песочном. Цена на сайте производителя – 349,99 долларов США. Пока купить новые Beats Studio Pro могут только жители США, Канады, Франции и Германии; на других рынках новинка появится чуть позже.