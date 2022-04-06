Обновлённые Estelon X Centro – уже в продаже

06.04.2022 14:11

У поклонников эстонского бренда Estelon появилась возможность приобрести две модели акустических систем центрального канала нового поколения. Речь идёт о фирменных X Centro Mk II и X Centro Diamond Mk II.



Громкоговоритель X Centro Mk II предназначен для использования в составе многоканальных музыкальных систем и комплектов аудиооборудования для оснащения домашних кинозалов. Как утверждает производитель, по своим характеристикам X Centro Mk II полностью соответствует акустическим системам, выпускаемым под торговой маркой Estelon, и может использоваться с любыми фирменными продуктами. Различие между X Centro Mk II и X Centro Diamond Mk II – в материалах, из которых сделан купол высокочастотного динамика. В колонках X Centro Mk II он керамический, в X Centro Diamond Mk II – с алмазным покрытием. Как и другие громкоговорители фирменной серии X, обновлённые модели комплектуются динамиками Accuton. Благодаря использованию 25-миллиметрового твитера с керамическим инвертированным куполом звучание X Centro Mk II характеризуется исключительно низким уровнем искажений. Твитеры с «алмазным напылением» в старшей модели способны воспроизводить звуки вплоть до самых высоких частот (до 60 кГц) без искажений в слышимом диапазоне. Каждый громкоговоритель центрального канала X Series нового поколения также комплектуется парой среднечастотников 158 мм с керамическим куполом.



Отдельного упоминания заслуживает усовершенствованный кроссовер с более совершенными резисторами и конденсаторами – звукоинженерам компании удалось расширить динамический диапазон и добиться большей прозрачности звучания. Внутренняя кабельная разводка – производства Kubala-Sosna. Необходимую устойчивость громкоговорителям обеспечивает встроенная подставка из алюминия. Розничные цены Estelon X Centro Mk II и X Centro Diamond Mk II на европейских рынках: 15000 и 21000 евро соответственно.