Обновлённый Eversolo DMP-A8: теперь с CD-плеером

27.08.2026 12:53

Фанаты физических носителей, возрадуйтесь: компания Eversolo выпустила музыкальный стример DMP-A8 Gen 2 (Master Edition), способный воспроизводить записи с компакт-дисков.



Оригинальная модель появилась в ассортименте Eversolo в 2023 году. Она представляет собой объединённые в одном корпусе ЦАП, аналоговый предварительный усилитель и сетевой аудиостример. DMP-A8 Gen 2 – не просто обновлённая версия: возможности устройства значительно расширились благодаря встроенному проигрывателю компакт-дисков, расположенному на верхней панели; о его наличии говорят слова Master Edition в названии модели. Вариант без CD-плеера также доступен, причём цена осталась прежней – 1980 долларов США; аппарат с CD-проигрывателем стоит, разумеется, дороже, а именно 2580 долларов.



Как и DMP-A8, новинку можно использовать в качестве базы для создания современной домашней Hi-Fi системы, как внешний ЦАП или предварительный усилитель, с мощником или комплектом активной акустики; устройство может дополнить уже существующий сетап. По сравнению с аппаратом предыдущего поколения у DMP-A8 Gen 2 более быстрый и мощный процессор, цветной сенсорный дисплей – большего размера (8,6"), расширены коммутационные возможности, в частности, добавлен выход для подключения сабвуфера. CD-версия поддерживает функцию высокоточной коррекции ошибок. При воспроизведении компакт-дисков на дисплее отображается обложка альбома и информация о проигрываемых треках.