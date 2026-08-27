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Обновлённый Eversolo DMP-A8: теперь с CD-плеером


27.08.2026 12:53

 

 

Фанаты физических носителей, возрадуйтесь: компания Eversolo выпустила музыкальный стример DMP-A8 Gen 2 (Master Edition), способный воспроизводить записи с компакт-дисков.

 

Оригинальная модель появилась в ассортименте Eversolo в 2023 году. Она представляет собой объединённые в одном корпусе ЦАП, аналоговый предварительный усилитель и сетевой аудиостример. DMP-A8 Gen 2 – не просто обновлённая версия: возможности устройства значительно расширились благодаря встроенному проигрывателю компакт-дисков, расположенному на верхней панели; о его наличии говорят слова Master Edition в названии модели. Вариант без CD-плеера также доступен, причём цена осталась прежней – 1980 долларов США; аппарат с CD-проигрывателем стоит, разумеется, дороже, а именно 2580 долларов.

 

Как и DMP-A8, новинку можно использовать в качестве базы для создания современной домашней Hi-Fi системы, как внешний ЦАП или предварительный усилитель, с мощником или комплектом активной акустики; устройство может дополнить уже существующий сетап. По сравнению с аппаратом предыдущего поколения у DMP-A8 Gen 2 более быстрый и мощный процессор, цветной сенсорный дисплей – большего размера (8,6"), расширены коммутационные возможности, в частности, добавлен выход для подключения сабвуфера. CD-версия поддерживает функцию высокоточной коррекции ошибок. При воспроизведении компакт-дисков на дисплее отображается обложка альбома и информация о проигрываемых треках.

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