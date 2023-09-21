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Общегородской фестиваль винила в Харлеме


21.09.2023 00:43

 

 

В городе Харлем (Нидерланды) с 29 сентября по 1 октября пройдёт «Фестиваль винила». Это первое в мире мероприятие подобного рода – фестиваль будет проходить не на одной или нескольких площадках, а охватит весь город.

 

В программе фестиваля – продажи виниловых пластинок, выставки и прослушивания, живые выступления, дискуссии и пр. Организаторы, в числе которых директор танцевального фестиваля в Амстердаме, а также директор местного концертного зала и директор филармонии, разработали тематический пеший маршрут для туристов и приезжих, проходящий через самые интересные площадки фестиваля. Для тех, кто никогда не слышал, как звучит виниловая запись, будут организованы прослушивания на аудиосистемах разного уровня.

 

Жители Харлема считают свой город миниатюрной копией Амстердама. Организаторы фестиваля уверены, что это лучшее место для того, чтобы интересно провести время – слушая хорошую музыку, общаясь с интересными людьми, находя единомышленников и заводя новые знакомства. Вход на ярмарки-продажи пластинок будет бесплатным: авторы идеи хотят сплотить местных виниломанов и привлечь в их ряды как можно больше людей, поэтому считают, что лучше потратить 10 или 20 евро на виниловый диск, чем на входную плату. Кроме того, это позволит поддержать владельцев небольших магазинчиков по продаже пластинок.

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