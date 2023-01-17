Обществу звукоинженеров – 75!

17.01.2023 12:20

75 лет исполняется Обществу звукоинженеров (Audio Engineering Society, AES). О том, насколько велик вклад Общества в искусство и науку, свидетельствует в том числе присуждённая ему недавно техническая премия Grammy 2023.

История Общества началась в марте 1948 года, когда группа известных инженеров-акустиков, стремящихся улучшить качество звука, провела первое собрание в Нью-Йорке. К своему 75-летию AES, состоявшее из 37 участников, разрослось до глобального мирового сообщества, насчитывающего более 10000 членов и объединяющего звукорежиссеров, исследователей, создателей контента, студентов и пр. Цель Общества – делиться знаниями об аудио и вариантах его применения. AES обеспечивает преемственность и способствует инновациям благодаря региональным мероприятиям, международным конференциям и съездам, а также своим техническим онлайн архивам с возможностью поиска – самой полной в мире коллекции звуковых знаний, которая включает в себя постоянно пополняющуюся электронную библиотеку, содержащую более 20 тысяч технических документов и стандартов, статьи, архивы журнала AES, а также сотни обучающих видеороликов.

«Общество инженеров-аудиотехников – единственное профессиональное сообщество, которое занимается исключительно продвижением науки о звуке и аудиотехнологий и их применения», – говорит президент Общества Брюс Олсон (Bruce Olson). «Общество оказывает постоянное положительное влияние, значение которого сложно переоценить, не только на профессиональную сферу, но и на все сферы, где создаётся и используется любой аудиоконтент».



