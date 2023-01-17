ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Обществу звукоинженеров – 75!


17.01.2023 12:20

 

 

75 лет исполняется Обществу звукоинженеров (Audio Engineering Society, AES). О том, насколько велик вклад Общества в искусство и науку, свидетельствует в том числе присуждённая ему недавно техническая премия Grammy 2023.

 

История Общества началась в марте 1948 года, когда группа известных инженеров-акустиков, стремящихся улучшить качество звука, провела первое собрание в Нью-Йорке. К своему 75-летию AES, состоявшее из 37 участников, разрослось до глобального мирового сообщества, насчитывающего более 10000 членов и объединяющего звукорежиссеров, исследователей, создателей контента, студентов и пр. Цель Общества – делиться знаниями об аудио и вариантах его применения. AES обеспечивает преемственность и способствует инновациям благодаря региональным мероприятиям, международным конференциям и съездам, а также своим техническим онлайн архивам с возможностью поиска – самой полной в мире коллекции звуковых знаний, которая включает в себя постоянно пополняющуюся электронную библиотеку, содержащую более 20 тысяч технических документов и стандартов, статьи, архивы журнала AES, а также сотни обучающих видеороликов.

 

«Общество инженеров-аудиотехников – единственное профессиональное сообщество, которое занимается исключительно продвижением науки о звуке и аудиотехнологий и их применения», – говорит президент Общества Брюс Олсон (Bruce Olson). «Общество оказывает постоянное положительное влияние, значение которого сложно переоценить, не только на профессиональную сферу, но и на все сферы, где создаётся и используется любой аудиоконтент».

Связанные новости:
 Десять лет борьбы с резонансами - 03.11.2022 11:55
 Leon Speakers: 25 лет на стиле - 30.09.2022 08:19
 PSB Speakers готовится к юбилею - 05.07.2022 00:09
 Technics выпустит 12 тысяч юбилейных SL-1200  - 08.04.2022 00:38
 Naim и Focal: десять лет вместе - 24.03.2022 11:57
 KEF празднует 60-летие и готовит сюрприз - 18.10.2021 13:29
 У «Айболита для винила» юбилей - 01.04.2021 15:41
 Burmester почтит память основателя компании - 12.02.2021 11:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007