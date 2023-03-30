Обсидиан из Австралии

30.03.2023 11:58

Obsidian – «умные» громкоговорители, которые выпускает Pantheone Audio. Это вторая модель акустических систем в ассортименте австралийского производителя.



Корпус активной колонки сделан из каучука высокой плотности и АБС-пластика. Динамики – длинноходный 5,25-дюймовый низкочастотник и пара твитеров (1”) с шёлковым куполом. Встроенный усилитель – класса D, с ЦОС. Варианты подключения к аудиоисточнику: AirPlay 2, Wi-Fi, Bluetooth, традиционный проводной (AUX). Поддерживаются популярные стриминговые платформы Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Pandora, iHeart Radio, Tuneln Radio и др., файлы MP3, FLAG, WAV, Apple Lossless Audio Format (ALAF), AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC. Предусмотрена возможность голосового управления (Alexa) и сопряжения нескольких громкоговорителей. Также устройством можно управлять через мобильное приложение: оно позволяет регулировать громкость, выбирать аудиотреки, устанавливать различные режимы воспроизведения (ночной, мультирумный) и т.д.



Колонка беспроводная: в автономном режиме она способна проработать 15 часов без перерыва; для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется два часа. Частотный отклик системы: 55 Гц – 22 кГц. При габаритах 359 x 258 x 178 мм Obsidian весит 5 кг.



