Очарование Harman Kardon Enchant

18.08.2025 11:16

«Очаровывать» – так переводится с английского слово enchant, и так же называется линейка аудиопродуктов Harman Kardon, которая была разработана в 2018 году, не получила широкого признания, а теперь, после глобального обновления, имеет все шансы очаровать даже самых взыскательных аудиофилов.



В обновлённую серию входят сателлиты Enchant, савбуфер Enchant Sub и две модели саундбаров, Enchant 1100 и компактный Enchant 900. Цифры в названии саундбаров означают количество динамиков, которыми комплектуются звуковые панели: их 11 в более крупной модели и девять в саундбаре поменьше. Enchant 900 подойдёт для спальни или небольшой гостиной, более мощный Enchant 1100 можно использовать в домашнем кинозале, с большим телевизором или проекционным экраном, в конфигурациях вплоть до 7.1.4. Динамики саундбара излучают звук вперёд, вверх и в стороны; систему можно дополнить парой колонок Enchant (в качестве тыловых каналов) с излучателями, направленными вперёд и вверх, и сабвуфером из этой же серии.



Производитель характеризует звучание Enchant 1100 как солидное, басовитое, с хорошей динамикой и впечатляющими сарраунд-эффектами. Технология PureVoice обеспечивает высокую разборчивость голосов. И большой саундбар, и его миниатюрный «собрат» поддерживают декодирование Dolby Atmos и DTS:X и могут передавать сигнал Dolby Vision и HDR10 на подключённый ТВ через вход HDMI (eARC). Второй HDMI разъём пригодится, если телевизор – старой модели; через него к саундбару можно напрямую подключить игровую консоль, медиасервер или UHD Blu-ray плеер. У Enchant 1100 также имеются USB-порт, разъём Ethernet, модуль Bluetooth 5.3 и цифровой оптоволоконный разъём для подключения ТВ без поддержки HDMI ARC и eARC. Встроенные модули Wi-Fi и совместимость с Apple AirPlay, Google Cast и Spotify Connect есть у саундбаров Enchant обеих моделей. Управлять всем этим добром можно через мобильное приложение Harmon Kardon One.



