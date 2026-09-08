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Очень чистые цвета: телевизоры LG Micro RGB evo


08.09.2026 13:49

 

 

На выставке IFA 2026 в Берлине компания LG Electronics продемонстрировала фирменные телевизоры серий Micro RGB evo и Mini RGB evo: изображение на экране таких телевизоров отличается исключительной чистотой цветопередачи.

 

Последнее подтверждает сертификат TÜV Rheinland по стандарту «Высококачественный RGB-дисплей с высоким разрешением» (High Purity RGB Spectrum Display): его действие распространяется на телевизоры моделей LG Micro RGB evo MRGB95, Mini RGB evo MRGB9M и MRGB85. В них применена запатентованная технология отображения спектра RGB высокой чистоты: она повышает чистоту красного, зелёного и синего цветов, позволяя добиться очень естественной и выразительной цветопередачи. 

 

Устройства серии Micro RGB evo, как и флагманские модели LG OLED, работают на базе интеллектуального процессора α11 (Alpha) третьего поколения. На сегодня это самый передовой процессор из всех, которые LG использует в своих смарт-телевизорах, способный одновременно анализировать текстуру и края изображения, делая его более цельным и реалистичным. Впечатляющее качество «картинки», отображаемой на огромном экране телевизора LG Micro RGB evo, обеспечено также использованием технологий Precision Color Enhancer («Точный усилитель цвета»), которая с высокой точностью управляет градациями цвета и тональными переходами, и Micro Dimming Ultra («Микро затемнение ультра»), регулирующей яркость в тысячах зон затемнения и выявляющей мельчайшие детали как в глубоких тенях, так и в ярких бликах.

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