Очень чистый винил…

16.06.2025 18:13

Чтобы держать в чистоте коллекцию виниловых пластинок и технику для воспроизведения виниловых записей, поклонникам формата приходится время от времени прибегать к помощи специальных средств. Например, тех, которые производит австрийская компания Pro-Ject.



К таким средствам относится набор Pro-Ject Vinyl Care Set, который могут приобрести и российские виниломаны. В набор входят пять компонентов: чистящие смеси, щётки и пр. Чистящее средство Vinyl Clean обладает высокими абсорбирующими свойствами и позволяет быстро устранить небольшие загрязнения с поверхности пластинки или иглы звукоснимателя. Чтобы очистить иглу более тщательно, в наборе имеется маленькая щётка Clean it; она сделана из карбонового волокна и обеспечивает абсолютно безопасную чистку: можно не опасаться, что вы повредите иглу неосторожным движением. Ещё одна щётка, под названием Brush it, также с ворсом из углеволокна, бережно очищает пластинки, удаляя с поверхности диска не только пыль, но и статический заряд.



Сам проигрыватель (а также другие Hi-Fi устройства домашней аудиосистемы) можно протереть входящей в набор салфеткой из микрофибры Cloth it. Она очень мягкая, бархатистая, и не повредит даже лакированным поверхностям. А для того, чтобы после чистки установить проигрыватель строго горизонтально, следует воспользоваться пузырьковым уровнем Level it, также являющимся частью набора Pro-Ject Vinyl Сare Set.



