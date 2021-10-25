Очень маленький дом? Нет, слишком большой телевизор

25.10.2021 13:10

Ходят слухи, что компания LG Electronics готовит к выпуску новую модель OLED ТВ, самую большую из фирменных устройств этой категории – с диагональю 97 дюймов (почти 2,5 м). Новинка может увидеть свет уже в 2022 году.

О своих планах представить рынку ульта-большие OLED панели некоторое время назад сообщила LG Display. Однако сейчас речь идёт не о коммерческих моделях, а о телевизорах для домашнего использования, производством которых занимается другое структурное подразделение корпорации, LG Electronics. О готовящемся релизе рассказал корейский онлайн-ресурс Bizwire – правда, без упоминания о том, будут ли «домашние» ТВ-гиганты поддерживать разрешение 4K или 8K.

Предполагается, что планы LG – ответ на заявление Samsung, обещавшего выпустить до конца нынешнего года microLED ТВ с диагональю 99 дюймов. Правда, начала в ассортименте Samsung должны появиться 88- и 76-дюймовые модели, а LG уже выпускает OLED-телевизор, официально имеющий статус самого большого в мире – это 88-дюймовый Signature ZX OLED с разрешением 8K. С другой стороны, у того же Samsung уже есть модель 98” – QN90 A 4K (основанная на технологиях mini LED и QLED), так что вполне очевидно – корпорации-конкуренты продолжат разработки в области создания ультра-больших ТВ, а устройства этой категории будут всё популярнее и популярнее. В тренд отлично вписываются и пользующиеся всё большим спросом UST проекторы и так называемые «лазерные ТВ», обеспечивающие изображение размером до 120 дюймов: у LG есть модель HU85LS, а у Samsung – LSP9T The Premiere.