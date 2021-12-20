Очень-очень личный звук

20.12.2021 10:28

Японская компания AFUR объявила о разработке беспроводной портативной однонаправленной акустической системы Parso. В пресс-релизе она описывается как колонка, «которую можете слышать только вы»: узкий звуковой «луч» направлен строго в сторону слушателя.

Чем выше частота, тем точнее направлен звук; чем частота ниже, тем больше звук рассеивается; именно поэтому, находясь, например, за пределами концертной площадки, где идёт «живое» выступление, мы слышим только басы. Модулируя управляющий сигнал ультразвукового элемента, инженеры AFUR добились точной направленности, что, в свою очередь, позволило создать очень ограниченную зону прослушивания. Parso позиционируется как альтернатива наушникам; аудиосистему можно применять в офисах открытого типа (open space) – её звук не мешает окружающим; на природе; во всех случаях, когда используются защитные шлемы (например, в велоспорте и т.п.).

У AFUR уже есть опыт коммерциализации ультразвуковых динамиков. Parso – попытка создать беспроводную Bluetooth-версию для массового применения. Раньше это не удавалось из-за больших размеров подобных устройств и высокого энергопотребления. В заявке на патент разработка названа «носимым параметрическим динамиком». Ожидается, что первая партия будет выпущена к маю 2022 года. Розничная цена составит около 350 долларов США. Компания-разработчик уже начала активную промо-кампанию с целью выяснить интерес к Parso, в том числе в тех сферах, где возможности использования колонки неочевидны.