Очень широкие дисплеи LG

Компания LG объявила о расширении линейки профессиональных дисплеев Ultra Stretch. В дополнение к 86-дюймовой модели в ассортименте производителя теперь будет представлен более компактный дисплей LG 37BH7N-H с диагональю 37 дюймов.

LG 37BH7N-H – это сверхширокий дисплей с соотношением сторон 32:9, разрешением 1920 х 540 и яркостью 700 кд/кв.м. Благодаря новинке у пользователей появляется больше вариантов размещения визуального контента, чем при использовании традиционных дисплеев с соотношением сторон 16:9. Это особенно важно в тех случаях, когда обычные экраны малоэффективны, например, когда помещение, в котором необходимо установить дисплеи, длинное и узкое. Формат дисплеев 37BH7N-H позволяет эффективно задействовать свободное пространство.

Дисплей LG 37BH7N-H из линейки Ultra Stretch рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме «24/7». Он работает на платформе webOS 6.0 и комплектуется IPS-панелью с широкими углами обзора. Поддерживаются профессиональные инструменты управления контентом, включая SuperSign CMS и LG ConnectedCare. Новинка подойдёт для использования в розничной торговле, на транспорте, в больших общественных пространствах (выставочных, торговых и развлекательных центрах) и пр. Размещать дисплей можно как горизонтально, так и вертикально. Режим «картинка-в-картинке» позволяет одновременно отображать несколько источников контента.