Очередной ТВ-гигант: LG Signature OLED M

07.08.2023 08:54

В Южной Корее прошла презентация новой разработки LG, 97-дюймового «беспроводного» OLED-телевизора. Новинка –устройство не только суперсовременное, но и супердорогое, однако специалисты утверждают, что заполучить новый LG Signature OLED M хотел бы любой…



Впервые Signature OLED M (модель 97M3) был представлен потребителям и экспертам на выставке CES 2023. Телевизор не полностью беспроводной, но почти – один кабель всё-таки нужен, чтобы подключить дисплея к электросети. Для соединения со всевозможными периферийными устройствами (игровыми приставками и пр.) используется фирменное беспроводное решение Zero Connect Box. Модуль с поддержкой HDMI 2.1, USB, RF, LAN и Bluetooth позволяет передавать большие объёмы аудио- и видеоданных с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Гц на расстояние до 10 метров со скоростью, в три раза превышающей скорость Wi-Fi 6. Благодаря фирменной технологии Gallery Design после монтажа между телевизором и стеной практически не остаётся зазора.



Первое время 97-дюймовые телевизоры будут продаваться только на территории Южной Кореи; также будут выпущены 83-дюймовая и 77-дюймовая модели с технологией Zero Connect. Составить представление о стоимости устройства позволяют следующие цифры: по предварительной информации, купить новинку в Великобритании можно будет за 27999,99 фунта стерлингов (около 3,4 млн. рублей).



