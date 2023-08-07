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Очередной ТВ-гигант: LG Signature OLED M


07.08.2023 08:54

 

 

В Южной Корее прошла презентация новой разработки LG, 97-дюймового «беспроводного» OLED-телевизора. Новинка –устройство не только суперсовременное, но и супердорогое, однако специалисты утверждают, что заполучить новый LG Signature OLED M хотел бы любой…

 

Впервые Signature OLED M (модель 97M3) был представлен потребителям и экспертам на выставке CES 2023. Телевизор не полностью беспроводной, но почти – один кабель всё-таки нужен, чтобы подключить дисплея к электросети. Для соединения со всевозможными периферийными устройствами (игровыми приставками и пр.) используется фирменное беспроводное решение Zero Connect Box. Модуль с поддержкой HDMI 2.1, USB, RF, LAN и Bluetooth позволяет передавать большие объёмы аудио- и видеоданных с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Гц на расстояние до 10 метров со скоростью, в три раза превышающей скорость Wi-Fi 6. Благодаря фирменной технологии Gallery Design после монтажа между телевизором и стеной практически не остаётся зазора.

 

Первое время 97-дюймовые телевизоры будут продаваться только на территории Южной Кореи; также будут выпущены 83-дюймовая и 77-дюймовая модели с технологией Zero Connect. Составить представление о стоимости устройства позволяют следующие цифры: по предварительной информации, купить новинку в Великобритании можно будет за 27999,99 фунта стерлингов (около 3,4 млн. рублей).

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